Bitlis'te Dronla Takip Edilen Araçta 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde termal özellikli dronla takip edilen hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, termal özellikli dronla takip edilen araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan S.A. ve A.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, göçmenler ise sınır dışı edildi.