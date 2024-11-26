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Bitlis'te Dronla Takip Edilen Araçta 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde termal dronla takip edilen hafif ticari araçta 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İki kişi göçmen kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde termal özellikli dronla takip edilen hafif ticari araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, termal özellikli dronla takip edilen araçta Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan S.A. ve A.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, göçmenler ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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