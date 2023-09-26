Bitlis'te trafik polisi ekipleri tarafından yapılan dron destekli denetimlerde 3 bin 658 araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayan 459 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bitlis'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

BİTLİS - Bitlis'te trafik polisi ekipleri tarafından yapılan dron destekli denetimlerde 3 bin 658 araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayan 459 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla şehirlerarası kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli uygulama yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda denetim yapıldı. Bu çerçevede kontrol edilen 3 bin 658 araçtan 459 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı kanunun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandı. 28 araç ise trafikten men edildi.