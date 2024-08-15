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Bitlis'te Dron Destekli Trafik Denetimi: Bin 285 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Bitlis'te polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde, son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edildi, kurallara uymayan bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı.

BİTLİS'te, polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde, son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edildi, kurallara uymayan bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla şehirler arası kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli uygulama yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda sürücüler bilgilendirilip denetim yapıldı. Bu kapsamda son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 285 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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