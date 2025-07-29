Bitlis'te Doğal Gaz Hattında Patlama

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Bitlis'te yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Can kaybı yaşanmazken, bölgede doğal gaz akışı kesildi ve onarım çalışmaları başlatıldı.

1) BİTLİS'TE DOĞAL GAZ HATTINDA PATLAMA

BİTLİS'te yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusunda patlama oldu. Doğal gaz dağıtım şirketi gaz akışını keserken, bölgede onarım çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu. Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı. Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.

Teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığı ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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