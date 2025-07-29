Bitlis'te Doğal Gaz Borusunda Patlama

Bitlis'te Doğal Gaz Borusunda Patlama
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Bitlis'te yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusunun patlaması sonucu gaz akışı kesildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgeye acil ekipler sevk edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı.

BİTLİS'te yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusunda patlama oldu. Doğal gaz dağıtım şirketi gaz akışını keserken, bölgede onarım çalışması başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu. Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı. Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.

Teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığı ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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