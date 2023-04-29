Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bitlis'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bitlis'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bitlis'in Mutki ilçesinde devrilen gaz tankerinin sürücüsü yaralandı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde devrilen gaz tankerinin sürücüsü yaralandı.

Bitlis-Mutki kara yolunun 18. kilometresinde Abdulhalim Canşı yönetimindeki 47 KY 757 plakalı boş gaz tankeri devrildi.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü Canşı'yı çıkardı.

Yaralı sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Bitlis Mutki AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title