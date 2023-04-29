Bitlis'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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Bitlis'in Mutki ilçesinde devrilen gaz tankerinin sürücüsü yaralandı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde devrilen gaz tankerinin sürücüsü yaralandı.
Bitlis-Mutki kara yolunun 18. kilometresinde Abdulhalim Canşı yönetimindeki 47 KY 757 plakalı boş gaz tankeri devrildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü Canşı'yı çıkardı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel