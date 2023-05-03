Bitlis'te devrilen pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Bitlis'te devrilen pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Bitlis'te devrilen pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Ramazan Pozan (31) yönetimindeki 73 AAN 318 plakalı tır, Beşminare Mahallesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Pozan, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki pamuklar yola savruldu, polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel