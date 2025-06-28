Bitlis'te Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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