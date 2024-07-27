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Bitlis'te Devlet Desteğiyle Kurulan Tekstil Fabrikası 130 Kişiye İstihdam Sağlıyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor. Fabrika, ürettiği ürünleri diğer illere gönderiyor. Fabrika müdürü, devlet desteğiyle kurulan fabrikada iş imkanı sağladıklarını belirtti ve istihdam sayısını artırmak için Organize Sanayi Bölgesinde yer talep ettiklerini söyledi. Fabrikada çalışan bir kadın ise iş imkanının aile bütçesine katkı sağladığını ve çeyizini tamamladığını ifade etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare alanda kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, diğer illere gönderiliyor.

Fabrika müdürü Savaş Işık, gazetecilere, devlet desteğiyle kurdukları fabrikada 130 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

Kentin iş gücü potansiyelinin iyi olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Devlet teşvikiyle bu fabrika kuruldu ve devlet desteğiyle 130 kişiye istihdam sağlanıyor. Memleketimizde bu işi yapmak ayrı bir keyif. Kot pantolon üretiyoruz. Kesim ve dikim işlemleri yapıldıktan sonra bu ürünler, İstanbul'a gönderiliyor. Personel ve üretim sayımızı arttırmak için Organize Sanayi Bölgesinde yer talep ettik. Yer verilirse istihdam sayısını 250'ye çıkartmayı planlıyoruz."

Fabrikada çalışan Zeynep Solmaz ise "Burada çalışıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz. İş imkanın olması kadınlar için güzel. Çalışarak çeyizimi tamamlıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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