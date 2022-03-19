Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler

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Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

BİTLİS (AA) - Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 190 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 113, Bitlis'te ise 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi kırsalda, belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Bitlis'te devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Muş, Van, kar, Güncel, Haberler

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