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Bitlis'te Dereye Yuvarlanan Otomobildeki 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Dereye Yuvarlanan Otomobildeki 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, kuzenlerden B.G. (16) ile A.G. (13) ağır yaralandı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti.

Tolgalı köyü yakınlarında F.G'nin (17) kontrolündeki plakası belirlenemeyen otomobil dereye yuvarlandı.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, kuzenlerden B.G. (16) ile A.G. (13) ağır yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Güncel

Bitlis Mutki Güncel Haberler

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