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Bitlis'te Dereye Giren Genç Boğuldu

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Bitlis'te serinlemek için dereye giren 22 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

Bitlis'te serinlemek için dereye giren genç akıntıya kapılarak boğuldu.

AFAD Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tanrıyar köyü mevkisinde, serinlemek için Destumi Deresi'ne giren 22 yaşındaki Fırat Gümüşboğa, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Bitlis Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acik Sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalarda Gümüşboğa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Gümüşboğa'nın cenazesi, otopsi için Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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