Bitlis'te Dereye Düşen Keklik Kurtarıldı

BİTLİS'te dereye düşen kınalı keklik, mahalleli tarafından kurtarıldı. Kanatları kırık olduğu tespit edilen kekliğin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Bitlis merkezde yaşayanlar, dereye keklik düştüğünü fark etti. Dereye inen bir mahalleli, kanadı kırık olduğu tespit edilen kekliği sudan çıkardı. Dere kenarında toplanan meraklı vatandaşlar ise keklik kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi. Kekliğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi. Tedavi sürecinin ardından kekliğin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.