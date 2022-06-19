Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te derede erkek cesedi bulundu

BİTLİS'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu.

BİTLİS'te derede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Bitlis Deresi'nde erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su yüzeyinde bulunan cansız bedeni çıkarttı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kime ait olduğu otopsi sonucu ile belli olacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title