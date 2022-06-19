Bitlis'te dere yatağında erkek cesedi bulundu Bitlis-Baykan kara yolunda dere yatağında erkek cesedi bulundu. Bitlis-Baykan kara yolunda dere yatağında erkek cesedi bulundu. Bitlis-Baykan kara yolu Alaniçi köyü mevkisindeki dere yatağında ceset olduğunu görenler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, cesedi cenaze aracıyla Bitlis Devlet Hastanesine götürdü. AA / Şener Toktaş - Güncel Bitlis Güncel Haberler

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