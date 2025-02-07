Bitlis'te Depremzedelere Destek ve Gönüllülük Sertifika Töreni Düzenlendi

Bitlis'te "İHH Akreditasyon Sistemi Arma Teslimi ve Cemre Teşkilatı Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Töreni" düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törende, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Depremlerden sonra kentlerde kapsamlı çalışma başlatıldığını hatırlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Büyük bir devletiz. Henüz iki yıl geçmesine rağmen vatandaşımızın önemli bir kısmı yeni ve kaliteli binalara yerleştiler. Büyük bir ihtimalle 2025 yılı sonu itibariyle bütün vatandaşımız yeni binalara yerleşmiş olacak. Bu, hakikaten çok az devletin başarabileceği bir şey. Depremzede kardeşlerimizin her daim yayındayız, yanında olduk. 11 ilimiz için seferber olduk. Devletimizin bütün imkanları öncelikli olarak o bölgelere aktarılıyor. Dolayısıyla afetlere hazırlıklı olacağız. Çünkü bu ülke, bütün mazlum milletlerin umududur. Ayakta kalmak zorundayız ki bu umut yeşermeye devam etsin."

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ise "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla 2024'te 100 bin destek AFAD gönüllüsü hedefinde ilimizde 857 sayısına ulaştık. Cemre teşkilatımızdan 35 gönüllü kardeşimize destek kimlik takdimi yaptık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adalet Komisyonu Başkan Cihat Ateş ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi katıldı.