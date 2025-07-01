Bitlis'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu ile bağımsızlığımız ve denizlerdeki hükümdarlık haklarımız sağlamlaştırılmış ve aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için bir dönüm noktası oluşmuştur." dedi.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Van Gölü'nde devam eden törende, şehitler anısına göle çelenk bırakıldı, dua edildi.

Kaymakam Demirer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göle çiçeklerimizi bırakarak şehitlerimizi andık, dua ettik. Kabotaj, bir millet için çok önemli bir haktır. Denizlerimizdeki ticaretin milli unsurlarla yapılması, vatandaşlarımızın buradaki hakkının sağlanması çok önemliydi. Kabotaj Kanunu'nu kabul eden devlet büyüklerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin en büyük gölünün kıyısındaki Tatvanlı hemşerilerimin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Tören, Tatvan Liman Başkanlığının ziyaret edilmesi ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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