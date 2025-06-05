Bitlis'te Damar Tıkanıklığı Olan Hasta İstanbul'a Sevk Edildi

Bitlis'te Damar Tıkanıklığı Olan Hasta İstanbul'a Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akciğerinde damar tıkanıklığı bulunan bir hasta, tedavi için İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi. İl Sağlık Müdürü, sürecin takip edildiğini belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akciğerinde damar tıkanıklığı bulunan hasta, ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın tetkikler sonucu akciğerinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için ivedilikle İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Medikal güvenlik önlemlerinin alınmasıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin koordinasyonunda Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, hastanın sevkinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Hastamızın sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.