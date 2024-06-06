Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri başladı

Bitlis'te Türkiye Çevre Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan ilçesinde "Hepimizin Bir Dünyası Var" temasıyla çevre etkinliği düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencileri, etkinlik kapsamında sahil yolunda pedal çevirdi.

Çevre Haftası etkinlikleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Güroymak ilçesinde İron Sazlığı Sit Alanı'nda düzenleyeceği şenliklerle devam edecek.

Ayrıca okullarda ve Aile Destek Merkezlerinde hafta boyunca sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında öğrencilere ve kadınlara yönelik eğitimler verilecek.