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Bitlis'te ceviz fidanı dikili alanda yangın çıktı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait ceviz fidanı dikili alanda meydana geldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ceviz fidanı dikili alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait ceviz fidanı dikili alan yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Aydınlar Belde Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekrem Arvas isimli vatandaş, yangının neden kaynaklandığını bilmediğini belirterek, "Alevleri görür görmez belediyeye haber verdik" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bitlis Güncel Haberler

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