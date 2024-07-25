Ahlat'ta cep telefonu bataryası patladı, iş yeri alev aldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehit Summani Görgen Caddesi'nde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek istedi.

Altıntaş'ın kapağını açtığı telefonun bataryasının patlamasıyla, iş yerindeki tamir tezgahı alev aldı.

Endişeli anlar yaşayarak kaçan Altıntaş, tezgahının yandığını görünce geri gelerek alevleri söndürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Altıntaş, telefonun bataryasının bir anda patlayarak alev aldığını söyledi.

Olay karşısında şoke olduğunu anlatan Altıntaş, "Müşterimizin getirdiği bataryası şişmiş telefonu tamir ediyordum. Havanın da sıcak olmasından dolayı batarya patladı. Olayın refleksiyle kendimi dışarı attım. Daha sonra dönüp yangını söndürdüm. Çok şükür olayı ucuz atlattık." dedi.