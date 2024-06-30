Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te çaya giren genç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Destumi köyünde serinlemek için çaya giren Fırat Gümüşbağ(22), hayatını kaybetti. Gümüşbağ'ın cansız bedeni, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna götürüldü.

BİTLİS'in Destumi köyünde serinlemek için çaya giren Fırat Gümüşbağ(22), hayatını kaybetti. Gümaşbağ'ın cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Destumi köyü yakınlarındaki Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Destumi Çayı'na giren Fırat Gümüşbağ, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bitlis ve Siirt illerinden AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ile çevredekiler, Gümüşbağ'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Gümüşbağ'ın cansız bedeni, sudan çıkartıldı. Gümüşbağ'ın cansız bedeni Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Otopsi Bitlis Sudan AFAD Olay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title