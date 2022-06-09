Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı. Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı. Çatıya sıkışan kargayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Harekete geçen itfaiye ekipleri, eski hal mevkiindeki bir iş yerinde çatıya sıkışan kargayı kurtardı. Karga doğaya bırakıldı. AA / Şener Toktaş - Güncel 112 Acil Çağrı İtfaiye Bitlis Güncel Haberler

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