Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı.
Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı.
Çatıya sıkışan kargayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Harekete geçen itfaiye ekipleri, eski hal mevkiindeki bir iş yerinde çatıya sıkışan kargayı kurtardı.
Karga doğaya bırakıldı.
AA / Şener Toktaş - Güncel