Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te çatıya sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı.

Bitlis'te bir iş yerinin çatısına sıkışan kargayı, itfaiye ekipleri kurtararak, doğaya saldı.

Çatıya sıkışan kargayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Harekete geçen itfaiye ekipleri, eski hal mevkiindeki bir iş yerinde çatıya sıkışan kargayı kurtardı.

Karga doğaya bırakıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

112 Acil Çağrı İtfaiye Bitlis Güncel Haberler

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