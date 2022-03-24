Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı
AA - Servet Taşdemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınmasıyla yere düştü.
Bu sırada kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Yusuf Korkmaz, omzuna düşen kar kütlesi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Korkmaz, olay yerine çağırılan ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.
Omzunda kırıkların oluştuğu Korkmaz'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.