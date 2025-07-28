Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı

Bitlis'te Buğday Hasadı Başladı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler sıcak havada buğday hasadına başladı. Ziraat Odası Başkanı, bu yıl verimli bir sezon beklediklerini ve hasadın 15-20 gün süreceğini açıkladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çiftçiler, sıcak havada buğday hasadına başladı.

Kentte 500 bin dekar alana ekilen buğday, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Sıcak havada mesai yapan çiftçileri ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, basın mensuplarına, buğdayda verimli bir sezon beklediklerini söyledi.

Buğday hasadının 15 ila 20 günde tamamlanacağını belirten Demirden, şunları kaydetti:

"Bitlis genelinde bu yıl 500 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildi. Adilcevaz'da hasatlar tamamlanmak üzere, Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde ise hasada yeni başladık. İnşallah 15 ile 20 günde tüm bölgede hasat sürecini tamamlayacağız. Bu yıl çiftçilerimizin Bitlis genelinde yaklaşık 20 milyar lira civarında gelir elde etmesini bekliyoruz.

Bu katkının hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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