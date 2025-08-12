Bitlis'te Briket Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonucu Şoför Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Briket Yüklü Kamyonun Devrilmesi Sonucu Şoför Hayatını Kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde kayalıklara çarpan briket yüklü kamyon devrildi. Kaza sonucu şoför Hüseyin İçen hayatını kaybetti, bölgede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde kayalıklara çarpıp devrilen briket yüklü kamyonun şoförü Hüseyin İçen, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine bağlı Sağınlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin İçen'in kontrolünü yitirdiği 06 BU 3380 plakalı briket yüklü kamyon, kayalıklara çarptıktan sonra devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin İçen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Kamyonun vinçle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
