Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu - Haberler

Bitlis'te bir tırda 89 kilo 600 gram uyuşturucu bulundu Adilcevaz ilçesinde bir tırda 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adilcevaz ilçesinde bir tırda 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün gerçekleştirilen yol uygulamasında İ.S'nin kullandığı tır durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği "Cesur"un tepki vermesi üzerine tır ve dorsesinde yapılan aramalarda 155 paket halinde 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheli İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Şener Toktaş - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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