Bitlis'te bir kafede çıkan yangın söndürüldü
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilmezra Mahallesi'nde bulunan seyir terasındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekiplerce kontrol altına alınan yangında, kafe kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin kafedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.