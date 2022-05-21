Bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu - Haberler

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Bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

AA - Güncel
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Bitlis'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde, bir araçta 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde, bir araçta 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 21 araç ve 4 metruk binada arama yapıldı, 89 kişinin üst araması gerçekleştirildi.

Durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpekleri "Buffy" ve "Dark" ile yapılan aramada 11 parça halinde 520 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili şüpheliler A.G. ve M.E. hakkında adli işlemlere başlanıldı.

AA / Güncel

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