Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu - Haberler

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Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir araçta 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir araçta 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 16 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu bulundu

AA / Şener Toktaş - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Güncel, Haberler

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