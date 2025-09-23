Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde Cengiz Kürem eşliğindeki "Bitlis Arafane Geceleri" ekibi ile "Yöremizden Ezgiler" solistleri, Nurdan Ünal ve Mustafa Akın sahne aldı.

Konsere katılanlar, halay çekerek doyasıya eğlendi.

Şenlik kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyü ise çeşitli etkinliklerle çocukların ilgi odağı oldu.

Oyun alanlarında eğlenen ve gezici kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar ve gençler, hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Alana getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de her yaştan misafirini zamanda yolculuğa çıkardı.