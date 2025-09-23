Haberler

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesi ile gerçekleştirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinde, konserler ve çocuk köyü ile katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Cengiz Kürem'in eşliğinde sahne alan sanatçılar, ziyaretçilere müzik dolu bir gece sundu.

Bitlis'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde Cengiz Kürem eşliğindeki "Bitlis Arafane Geceleri" ekibi ile "Yöremizden Ezgiler" solistleri, Nurdan Ünal ve Mustafa Akın sahne aldı.

Konsere katılanlar, halay çekerek doyasıya eğlendi.

Şenlik kapsamında Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyü ise çeşitli etkinliklerle çocukların ilgi odağı oldu.

Oyun alanlarında eğlenen ve gezici kütüphaneyi ziyaret eden çocuklar ve gençler, hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.

Alana getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de her yaştan misafirini zamanda yolculuğa çıkardı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Galatasaray'ın kasasını tıka basa dolduracak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gözlerinin dolduğu an: İçim yanıyor

"İçim yanarak söylüyorum, hangi vicdan buna sessiz kalabilir?"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.