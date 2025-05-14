Bitlis'te Bilim Söyleşisi Düzenlendi
Değirmenaltı Köyü Ortaokulu'nda gerçekleşen TÜBİTAK Bilim Söyleşisi programında Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı, öğrencilere geometri ve 3D yazıcı teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Bitlis'te TÜBİTAK Bilim Söyleşisi programı düzenlendi.
Değirmenaltı Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen programda Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kuşak Samancı, öğrencilere geometri ve üç boyutlu yazıcı teknolojileri hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte, matematiksel kavramların günlük yaşamla ilişkisi ve 3D yazıcıların bilimsel çalışmalardaki önemi anlatıldı.
Okul Müdürü Fikri Bakır, etkinliğe katılan Samancı ve beraberindeki üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel