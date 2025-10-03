Bitlis'te Beyin Kanaması Geçiren Hasta Van'da Başarıyla Ameliyat Edildi

Bitlis'te beyin kanaması geçiren 44 yaşındaki Sacide Derman, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı ameliyatla tedavi edildi.

Bitlis'te yaşayan 44 yaşındaki Derman, bilinç bulanıklığı ve baş ağrısı şikayetiyle Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın beyin zarı kanaması geçirdiğini tespit eden doktorlar, Derman'ı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi.

Radyoloji Uzmanı Dr. Berat Demiral ve ekibince beyin damarlarında anevrizma (damar baloncuğu) olduğu belirlenen hastaya kapalı yöntemle ameliyat yapıldı.

Başarılı geçen ameliyattan sonra anevrizmanın olduğu bölge platin tel (coil) ile kapatıldı. İşlem sonrası takibi yapılan Derman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, her türlü komplike hastanın merkezlerine sevk edildiğini söyledi.

Van'ın yanı sıra bölgeye hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Yapılan tomografi incelemesinde beyin zarı kanaması tespit edildi. Ardından çekilen anjiyoda beyin damarlarında anevrizma saptandı. Bunun üzerine hasta, ambulansı ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kasıktan girilerek beyin damarlarına ulaşıldı ve endovasküler (kapalı yöntem) tedaviye uygun olduğuna karar verildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren işlemde, anevrizmanın içine platin tel (coil) yerleştirildi. Bu sayede baloncuğun kanla dolması engellenerek yeniden kanama ihtimali ortadan kaldırıldı."

Radyoloji Uzmanı Dr. Demiral ise "Hastaya ilk olarak anjiyo işlemi yapıldı. Kasıktan girilerek beyin damarlarına özel kateterle ulaşıldı. İşlemde anevrizmanın ağzına mikro kateterle ulaşılarak içine platin tel yerleştirildi. Baloncuğun kanla dolması engellendi. Hastamızın durumu gayet iyi." diye konuştu.