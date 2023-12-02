Bitlis'te Belediye Konservatuarı Sanat Kurslarıyla Çocuk ve Gençlere Fırsat Sunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye konservatuarı bünyesinde açılan kurslara katılan çocuk ve gençler, sanat öğreniyor. Konservatuarda müzik, resim ve görsel sanat kursları veriliyor. Kursları başarıyla tamamlayanlar, Güzel Sanatlar Lisesi ve güzel sanatlar bölümlerine yerleşme imkanı buluyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çocuk ve gençler, belediye konservatuarı bünyesinde açılan kurslara katılarak sanat öğreniyor.

Belediye tarafından hizmete sunulan konservatuar, 2 ay önce başlayan başvuruların ardından düzenlenen yetenek sınavlarıyla öğrenci alımına başladı.

Batı, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği ile resim ve görsel sanat kurslarına katılanlara bu alanlarda eğitim veriliyor.

9-55 yaş aralığındaki çocuk, genç ve yetişkinlere her türlü imkanın sağlandığı kurslarda belge almaya hak kazananlar, Güzel Sanatlar Lisesi ve güzel sanatlar bölümlerine yerleşme imkanı buluyor.

Konservatuar sorumlusu Suat Vecel, konservatuarın 6 bölümden oluştuğunu fakat 4 bölümünün aktif olduğunu belirten Vecel, şunları kaydetti:

Batı müziği, Türk müziği, halk müziği, resim ve görsel sanatlar bölümlerinde kurslar veriliyor. Bunun alt bölümleri de piyano, keman, bağlama, ney, ritim, resim ve benzeri kurslardır. Öğrencilerimizi sınavla aldık. Öğrencilerimiz 3 yıl sonra buradan mezun olduğunda lise öğrencisi ise konservatuar veya güzel sanatlar bölümlerine rahatlıkla yerleşebilecek. Çünkü temel tüm eğitimlerini burada almış olacaklar. Bölgemizdeki gençler aynı zamanda sokaklardaki kötü alışkanlıklarda da uzak durmuş oluyor ve sanatla buluşuyor."

Konservatuarda görevli müzik öğretmeni Yakup Özdemir ise kursiyerlere ilk etapta ses eğitimi ve notaları iyi kavramaları için eğitimler verdiklerini aktardı.

Özdemir, "Daha sonra piyano dersimize geçiyoruz. Piyano dersimizde sıfırdan başlayıp 3 yıl içerisinde çok iyi bir seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca keman dersi veriyoruz. Bu kurslara katılanlar 3 yıl eğitim aldıktan sonra konservatuara yerleşmeleri kolay olacak. Çünkü birçok şeyi burada öğrenmiş olacaklar." dedi.