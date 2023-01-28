BİTLİS'TE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI Güncel Haberler BİTLİS'te etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. BİTLİS'te etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekipleri ana artellerde çalışma başlatırken, köy yollarında ise İl Özel İdaresine ait ekipler çalışma yürütüyor. Yetkililer, yağışla birlikte yola çıkacak sürücüleri trafik işaret ve yağışlı bölgelerde hız limitine uymaları konusunda uyardı. Metetoloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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