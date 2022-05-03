Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler katıldı.

Taşar ve Kiler, partililerin bayramını kutladı.

Milletvekilleri daha sonra il merkezi ve Tatvan ilçesinde taziye ile ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milletvekillerine ziyaretinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililer eşlik etti.