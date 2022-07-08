Bitlis'te bayramlaşma programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te bayramlaşma programı

AA - Şener Toktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te bayramlaşma programı

Bitlis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bitlis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Vali Oktay Çağatay, katılımcılarla tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Çağatay, tatil dolayısıyla yola çıkacakları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Kurban Bayramı Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title