Bitlis'te bayramlaşma programı Bitlis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Bitlis'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Vali Oktay Çağatay, katılımcılarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. Çağatay, tatil dolayısıyla yola çıkacakları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Programa, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. AA / Şener Toktaş - Güncel Kurban Bayramı Bitlis Güncel Haberler

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