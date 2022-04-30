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Bitlis'te bayram öncesi trafik denetimi

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te bayram öncesi trafik denetimi

Bitlis'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

Arıcılık mevkiindeki yol kontrol noktasında "Bayramınız Kemerli Olsun" etkinliğine katılan Vali Oktay Çağatay, trafik kurallarına ilişkin sürücüleri bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Vali Çağatay, sürücülerin, vatandaşların ve görevli personelin bayramını kutladı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Ramazan Bayramı, Bitlis, Güncel, Haberler

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