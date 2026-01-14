Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde hava sıcaklığının düşmesine bağlı aşırı buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."