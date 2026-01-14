Haberler

Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Güncelleme:
Bitlis'te hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu meydana gelen aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalar için geçici olarak kapatıldı. Sürücülerden zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları istendi.

Bitlis'te aşırı buzlanma nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde hava sıcaklığının düşmesine bağlı aşırı buzlanmanın meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
