Haberler

Bitlis'te Asayiş Uygulamaları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bitlis'te Asayiş Uygulamaları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve cep telefonları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2-7 Eylül'de il genelinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla "şok" asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 8 bin 375 kişi ile 1932 aracın sorgulaması yapıldı, 140 iş yeri, 64 kafe, 99 park ve bahçe kontrol edildi.

Bu çalışmalar sonucu, 39 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, 2 kişi hakkında "silah kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 5 kayıt dışı cep telefonu ve 21,49 gram esrar ele geçirildi.

Kurallara uymayan 202 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Yaşanan olay savcılığı harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.