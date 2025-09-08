Bitlis'te Asayiş Uygulamaları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve cep telefonları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2-7 Eylül'de il genelinde asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla "şok" asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, 8 bin 375 kişi ile 1932 aracın sorgulaması yapıldı, 140 iş yeri, 64 kafe, 99 park ve bahçe kontrol edildi.

Bu çalışmalar sonucu, 39 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi, 2 kişi hakkında "silah kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 5 kayıt dışı cep telefonu ve 21,49 gram esrar ele geçirildi.

Kurallara uymayan 202 araca cezai işlem uygulandı.