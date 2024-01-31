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Bitlis'te arızaya müdahale eden VEDAŞ ekibinin aracı çamura saplandı

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Bitlis'te VEDAŞ ekibi, arızaya müdahale ettikten sonra çamura saplanan araçlarını iş makinesiyle çıkardı. Kar yağışı nedeniyle köylerde enerji kesintileri yaşanıyor.

Bitlis'te arızaya müdahale ettikten sonra çamura saplanan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibinin aracı, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

VEDAŞ görevlileri, dün İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleriyle, Konalga köyüne bağlı Karaca mezrasında yaşanan elektrik arızasına müdahale için yola çıktı.

Ekiplerin yolu açmasıyla kesintinin yaşandığı bölgeye giderek arızayı gideren VEDAŞ görevlilerinin aracı, dönüş yolunda çamura saplandı.

Çabalarına rağmen saplandığı yerden çıkaramadıkları aracı bırakarak kente dönen görevliler, sabah tekrar bölgeye giderek İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle aracı bulunduğu yerden çıkardı.

VEDAŞ koordinatör mühendisi Necat Alyak, aracı bulundukları yerden çıkaramadıklarını belirterek, "Bugün aracımızı çıkarmak için tekrar bölgeye geldik. İl Özel İdaresi yetkilileri de bize yardımcı oldu. Aracımızı sağlam şekilde çıkardık. Dönüş yolundayız." dedi.

Kar yağışı nedeniyle köylerde enerji kesintilerinin yaşandığını ifade eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit ise "Dün de Konalga köyüne bağlı Karaca mezrasında elektrik arıza ekibi yolda kaldı. Çalışmamıza rağmen sonuç alamadık. Sabah tekrar bölgeye gelerek aracı çıkardık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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