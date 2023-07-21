Bitlis'te aranan şahıs yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında araç içerisinde bulunan M.K.'nın arandığını tespit etti ve gözaltına aldı. M.K. Bitlis Cezaevine teslim edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu yol uygulamasında 47 KC 786 plakalı aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde araç içerisinde bulunan M.K. (40) isimli şahsın Erciş İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Cebir-tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.K. Bitlis Cezaevine teslim edildi. - BİTLİS