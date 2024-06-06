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Bitlis'te araçta yangın tüpüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan aramada, araçtaki yangın tüpüne gizlenmiş 2 kilo 615 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde araçtaki yangın tüpüne gizlenmiş 2 kilo 615 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Haziran'da Tatvan'da şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, yangın tüpünün içine gizlenmiş 2 kilo 615 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tatvan Bitlis Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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