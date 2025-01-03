Bitlis'te 'Annemle Kütüphanedeyim' Projesi Başladı

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde düzenlenen "Annemle Kütüphanedeyim" projesi başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya ve Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, kütüphaneyi ziyaret etti.

Kütüphaneye gelen annelere ilk yardım ve aile danışmanlığı eğitimi verildi, çocuklar ise zeka oyunları ile kitap okuma etkinliğine katıldı.

Anne ve çocuklarla yakından ilgilenen Karakaya, projenin hayata geçirilmesinin anne ve çocuklar için önemli olduğunu vurguladı.