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Bitlis'te Aniden Oluşan Dev Hortum Paniğe Neden Oldu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Hortumun etkisi kısa süre sonra kayboldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu.

Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı. Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.

Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Güncel Haberler

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