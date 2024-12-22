Bitlis'te Amatör Lig Maçında Kavga Çıktı
Bitlis'te Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta oynanan Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor maçı sonrası çıkan kavgaya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Maç 1-1 sona erdi.
Bitlis'te Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan ve 1-1 biten maç sonrası kavga çıktı.
Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Şırnak Petrolspor, 12'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın 90+3. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, bulduğu golle beraberliği yakaladı.
Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı.
Güvenlik güçleri, biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı.
Stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.