Bitlis'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA - Şener Toktaş - Güncel
Bitlis'in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında Gezici ailesi mensupları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada Abdulhalit Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, 1 çocuk ve 1 kadın da yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi aldı.
AA / Şener Toktaş - Güncel