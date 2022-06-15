Bitlis'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bitlis'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Şener Toktaş - Güncel
Bitlis'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında Gezici ailesi mensupları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Abdulhalit Gezici olay yerinde hayatını kaybetti, 1 çocuk ve 1 kadın da yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemi aldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

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