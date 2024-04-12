Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Parti binasında gerçekleştirilen programda konuşan İl Başkanı Kadir Köstekçi, herkesin bayramını kutladı.
Köstekçi, "Seçimde yazmış olduğumuz başarı hikayesinin kahramanları sizlersiniz. Bitlis'te çok çalışıp emek verdik. Halkın istediği adayları gösterdik. Gece gündüz demeden çalıştık. Gidilmedik ev, sıkılmadık el bırakmadık. 10 belediye kazanarak Bitlis'te tarih yazdık. Bu başarıyı sonuna kadar kutlamak hepimizin görevi." dedi.
Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.