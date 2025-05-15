Bitlis'te "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi

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Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Valiliğin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştayda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini söyledi.

Ailenin, geçmişten bugüne ülkenin milletin birliğin ve beraberliğin devamlılığın teminatı olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi medeniyetin esası, terakki ve kuvvetin temeli aile hayatındadır. Bu sebeple sağlıklı ve mutlu bireylerden oluşan güçlü bir toplumun temeli sağlam ve destekleyici aile yapısından geçer. Günümüzde aileler değişen sosyoekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme gibi pek çok faktörün etkisiyle çeşitli zorluklarla karşı karşıyayız. Bu nedenle ailemizin karşılaştığı sorunları anlamak, çözüm önerilerini geliştirmek ve onlara destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nüfus politikası gereği ülkemizin, milletimizin geleceği için aile kurulması, aile kurulmasının çok geç yaşlara kalmaması ve çocuk nüfusunun artırılması bilimsel bir gerçekliktir. Yine Peygamber Efendimiz de aile içinde huzur ve sükunun önemini her fırsatta uygulamış ve tartışmalardan kaçınmayı, karşılıklı anlayışı, sevgi ve saygının bağları güçlendirdiğini ifade etmiştir ve bizlere öğretmiştir."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ise aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi adına 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine dikkati çekti.

Akdoğan, "Kültürümüze özgü adetler, görenekler, yemekler, müzikler, hikayeler ve daha nice unsurlar öncelikle aile içinde öğrenilmiş ve yaşatılmıştır. Bu konular üzerinde yapacağımız çalışmalar Türkiye'de aile kurumu üzerine yapılan araştırmalara önemli katkılarda bulunmayı ve toplumsal politikalara yön vermeyi amaçlamaktadır." dedi.

Daha sonra evlenecek olan çiftelerle bir araya gelen Vali Karakaya, çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Çiftlere sunum yapılmasının ardından son bulan programa, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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