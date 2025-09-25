Bitlis'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'te İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "İl Afet Risk Azaltma Planlı" (İRAP) toplantısı düzenlendi

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ahmet Karakaya, afetlere yönelik önleyici çalışmaların ve tespitlerin yapılarak yerine getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Afetler olduktan sonra yapılan müdahalelerde ülke olarak iyi durumda olduklarını belirten Karakaya, Gerçekten bir afet başımıza geldiğinde devletimizin bütün kurumları, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız elinden gelen her türlü çalışmayı, çabayı ziyadesiyle sarf ediyor. Bu, elbette kıymetli ama İRAP tam da bu noktada afet öncesinde yapılması gereken çalışmaların planlanıp, koordine edilip icra edilmesi ve böylece muhtemel bir afette zararın asgariye indirilmesiyle ilgili bir program." dedi.

Bitlis'te risk azaltılması planı kapsamında tespit edilen konulara yoğunlaştıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz imarla görevli yetkili olduklarından dolayı bu sığınak mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmesi için vatandaşımızı denetlemek durumunda. Belediyelerimizin hemen hepsinden bize bilgiler geldi. 1 Ekim itibariyle AYDES denilen sisteme bunları işleyeceğiz. Sığınaklar kamu kurumlarımız, okullarımız, hastanelerimiz, valilik, kaymakamlık, belediye vesaire kamu kurumlarımızda mutlaka bulunması gereken, onun dışında yeni yapılan binalarda yapımı zorunlu olan unsurlar. Herhangi bir savaş ortamında veya ihtiyaç olan başka durumlarda olur bu sığınakların kullanılabilir durumda olması gerekiyor."

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk'un sunum yaptığı toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullan Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.